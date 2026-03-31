Alfons Padilla

Atronadora protesta: más de mil personas exigen en Dénia inversiones educativas

Atronadora protesta. Más de mil personas han secundado la concentración en la plaza Jaume I de Dénia. Han "abrazado" la plaza. Le han dado varias vueltas. Tras la protesta, muchos de los participantes se han subido al autobús y se han ido a la manifestación en Alicante. Los profesores y las familias exigen inversiones en escuelas e institutos masificados y que se caen a trozos, que se refuercen las plantillas para poder atender a la inclusión y bajar las ratios y que la conselleria de Educación abandone la cerrazón. El día de la huelga en educación ha comenzado en la Marina Alta con una protesta multitudinaria.