Alfons Padilla

Sentimiento en la Semana Santa de Calp: el Poderoso se abre paso entre una multitud

Todo sentimiento. La procesión del Cristo de los Gitanos ha tocado el corazón de los cientos de calpinos y visitantes que han llenado esta noche las calles del casco antiguo. El trono de El Poderoso se ha abierto paso entre una multitud. Uno de los momentos más emocionantes ha sido cuando el capataz ha dedicado la "levantá" a "las víctimas del tren y de las malditas guerras". Calp ha vivido esta noche una de las procesiones más conmovedoras.