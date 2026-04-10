Alfons Padilla

Fiestas de Teulada: Y Sant Vicent Ferrer ya está en su ermita (vídeo)

La fiesta está en la calle en Teulada. Todos participan. Los mayores de la residencia Ana María Espinós compartieron la alegría de los festeros, que recogieron allí la imagen de Sant Vicent Ferrer y la llevaron a su ermita, donde repicaba la campana. Sencillo y popular. Este pasacalle mezcla devoción y júbilo. La música, imprescindible. A los festeros los acompañan la Colla el Falçó, la banda de música de Teulada y la banda del Poble Nou de Benitatxell.