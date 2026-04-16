Alfons Padilla

Así han sido las dos embestidas más graves en la entrada con 20 toros en Teulada (vídeo)

La entrada se las traía. Veinte toros, nada menos. Y ha sido accidentada. Ha dejado cuatro heridos, aunque ninguno por asta de toro. Los "bous al carrer" de Teulada han tenido un inicio muy accidentado. En los vídeos se observan dos de las embestidas más graves. Uno de los toros arremete contra un joven y lo lanza contra la acera. En otro momento, un astado se sale de la manada y voltea aparatosamente a un aficionado que estaba junto a una barrera.