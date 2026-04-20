Teresa Andreu

Calma total, transparencia absoluta: así está hoy el mar en la Cala Blanca de Xàbia

Calma total, transparencia absoluta. El mar es hoy un espejo en la Cala Blanca de Xàbia. El viento acaricia la superficie marina y provoca leves ondulaciones. Tras un invierno de borrascas encadenadas y temporales, de mar agitado y encrespado, ahora todo es sosiego. Nada turba hoy la quietud del mar. Los pocos bañistas disfrutan de esa paz insólita en una costa que, de aquí a nada, será bullicio de turistas, embarcaciones y motos acuáticas.