Secciones

Es noticia
Dani FernándezNou MestallaIronman ValenciaMiss MundoCañizaresCaída Dani FernándezFestival de Cometas
instagramlinkedin
Calma total, transparencia absoluta: así está hoy el mar en la Cala Blanca de Xàbia

Calma total, transparencia absoluta: así está hoy el mar en la Cala Blanca de Xàbia

Teresa Andreu

Calma total, transparencia absoluta: así está hoy el mar en la Cala Blanca de Xàbia

Teresa Andreu

Xàbia
RRSS WhatsAppCopiar URL

Calma total, transparencia absoluta. El mar es hoy un espejo en la Cala Blanca de Xàbia. El viento acaricia la superficie marina y provoca leves ondulaciones. Tras un invierno de borrascas encadenadas y temporales, de mar agitado y encrespado, ahora todo es sosiego. Nada turba hoy la quietud del mar. Los pocos bañistas disfrutan de esa paz insólita en una costa que, de aquí a nada, será bullicio de turistas, embarcaciones y motos acuáticas.

TEMAS

Tracking Pixel Contents