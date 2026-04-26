Alfons Padilla

Estupefacción en la playa de la Fustera de Benissa: una patera encallada y el mar que saca la ropa de los migrantes

Domingo en la playa de la Fustera de Benissa. Los turistas se toman algo en las terrazas, disfrutan del sol y los más atrevidos se dan un chapuzón. El mundo de la prosperidad. Pero en un extremo de la playa hay otra realidad: una patera encallada. El mar está sacando la ropa con la que se han abrigado los migrantes en la peligrosa travesía y que se han quitado apresuradamente al desembarcar. La patera ha llegado esta madrugada. No ha trascendido cuántos migrantes iban a bordo ni su estado de salud. Los paseantes más sensibles han advertido del choque de esos dos mundos, el del plácido domingo y el del drama de los migrantes que se juegan la vida en busca de un futuro mejor. El nombre traducido del árabe de la precaria embarcación: "Socorro. Lluvia beneficiosa".