Alfons Padilla

Rescatada una senderista de 41 años en el Montgó (vídeo)

El Grupo de Rescate del Consorcio de Bomberos de Alicante va a intervención por día en la Marina Alta. Si ayer sábado los rescatadores evacuaron en el helicóptero Alpha 01 a un senderista de 50 años que se fracturó un tobillo en la senda de la presa d'Isbert, en la Vall de Laguar, hoy han acudido al Montgó para rescatar a una senderista de 41 años que ha sufrido un esguince de rodilla. La excursionista se ha lesionado cuando ascendía con otros compañeros por la senda que lleva desde la Plana de Xàbia a la cima de la montaña. Los rescadores le han aplicado una venda compresiva. La han subido al helicóptero y la han llevado al parque de bomberos de Dénia, donde esperaba una ambulancia de SVB para trasladarla al hospital.