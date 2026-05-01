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Así ha sido el maravilloso desfile inclusivo en Els Magazinos de Dénia: arte, música de banda y muchas sonrisas

Así ha sido el maravilloso desfile inclusivo en Els Magazinos de Dénia: arte, música de banda y muchas sonrisas

Alfons Padilla

Así ha sido el maravilloso desfile inclusivo en Els Magazinos de Dénia: arte, música de banda y muchas sonrisas

Alfons Padilla

Dénia
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Maravilloso. Inclusión, música de banda (la magnífica Agrupación Artística Musical de Dénia), arte transformador, "chaparrón" de sonrisas... mañana perfecta. Els Magazinos de Dénia, junto a la Fundació Baleària y la Associació Art amb B, lo ha vuelto a hacer. La inclusión se abre camino. Los chicos y chicas de Aprosdeco han desfilado junto a quienes han querido sumarse a esta fiesta abierta a todos. Este año el arte estaba estampado en los paraguas. De fábula. El cielo le ha hecho un guiño al desfile y se ha puesto nublado, como de lluvia. Día de abrir "Paraigües" y de dar visibilidad (siempre hay que hacerlo) a la diversidad. Els Magazinos, el mercado gastronómico y cultural de Dénia y de "un mundo mejor", cumple ahora 7 años. La mejor manera de celebrarlo: inclusión, música de banda y arte originalísimo.

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