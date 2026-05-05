Alfons Padilla

El paisaje de Al-Azraq: fascinante crepúsculo en el día exacto de los 750 años de la muerte de "El Blau"

La última luz es la más intensa. El sol se ha ocultado por detrás del Benicadell. Ha derramado su fulgor de oro. Desde el castillo de Benissili, en la Vall de Gallinera, el crepúsculo ha dejado una nota dramática. La luz de la historia. Justo hoy se han cumplido 750 años de la muerte de al-Azraq. Este paisaje es el de "El Blau". La conmemoración, uno de los actos grandes de l'Any al-Azraq, ha sido mágica. Jota Martínez se ha convertido en juglar medieval y ha cantado un romance y un lamento sobre Al-Azraq. Versos épicos y elegiacos. Joan Femenia y Sílvia Tàpia han declamado y cantado bellísimos poemas andalusíes. Andreu Valor ha interpretado la canción de l'Any al-Azraq. Y Just Sellés ha destapado una preciosa placa cerámica en la que se lee: "En memòria del visir al-Azraq, coratjós defensor de la terra i el poble, en el 750é aniversari de la seua mort".