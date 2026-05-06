Alfons Padilla

"La música era su vida": la banda de Dénia y la cultura de la Marina Alta despiden en Pego a Josep Sendra

Josep (Pep) Sendra i Piera, el histórico director de las bandas de música de Pego, Teulada y Dénia (esta última la dirigió entre 1978 y 1996), merecía esta despedida. "La música fue su vida", han recordado sus hijos en el funeral en Pego. Se han leído poesías. Y la banda de Dénia (también se han sumado otros músicos de la Marina Alta) ha acompañado el féretro hasta el cementerio. No ha parado de tocar: primero el pasodoble "Agüero" y luego marchas solemnes. El mundo de la música y de la cultura de la Marina Alta ha dado su último adiós al gran director y maestro de música, fallecido a los 81 años. Mucha emoción. Y la música ha conjurado la tristeza.