Alfons Padilla

Así fue el rescate del senderista de 90 años que se accidentó en la cima del Penyal d'Ifac de Calp

El senderista de 90 años se resbaló a nada, a 50 metros de la cima del Penyal d'Ifac de Calp. Se lastimó la rodilla. Se la golpeó y sangraba. El grupo de rescate del Consorcio de Bomberos de Alicante lo rescató. Hoy han difundido un vídeo. Los rescatadores le curaron al veterano excursionista la herida. Lo trasladaron en helicóptero hasta la helisuperficie que está en el paseo marítimo que abraza el Penyal. Aparte de la lesión en la rodilla, el senderista estaba bien. A sus 90 años, eso de que lo evacuaran en helicóptero fue una experiencia insólita.