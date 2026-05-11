Alfons Padilla

De las aulas a las calles: los piquetes cortan el acceso a Dénia

La huelga indefinida en la educación ha comenzado esta mañana en la Marina Alta con piquetes informativos en los institutos y los colegios. Los piquetes han realizado en Dénia un acto simbólico pero importante. Han cortado por unos minutos la carretera de acceso a la ciudad. Los conductores han hecho más que mostrar comprensión. Se han solidarizado. Están con los docentes. Los profesores se desplazarán hoy a las manifestaciones de Alicante y Valenciana.