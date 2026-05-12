Alfons Padilla

Espléndido Xàbia Folk: Va de Dones deslumbra en el "tossal" de Santa Llúcia

Del altar al atrio. De la tradición a la renovación. Del repertorio a la improvisación. Va de Dones regaló un concierto deslumbrante. Fue el que despedía el festival Xàbia Folk. El grupo, renovador del folclore y la rondallística, y el público subieron, paso a paso, al "tossal" de Santa Llúcia. Espléndido día. El concierto comenzó en el altar de la ermita del siglo XV. Repertorio renovado: música tradicional, pero con letras actualizadas. El grupo salió luego al atrio solar, dominado por un poderoso arco de tosca de medio punto. Improvisaron. La música tradicional evoluciona, se hace día a día. Y luego: mistela (casera y dorada, con un muy sutil toque de dulzor) y "coca de llanda". El Xàbia Folk es primavera.