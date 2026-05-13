Alfons Padilla

Miles de docentes y familias toman Dénia: así ha sido la multitudinaria e histórica manifestación

Hacía tiempo que no se vivía una manifestación tan multitudinaria en Dénia. Miles de docentes y familias se han echado a la calle para exigir a la conselleria de Educación que invierta en enseñanza y apueste por la educación pública, en valenciano y de calidad. Ha sido una manifestación arrolladora. Histórica y masiva, la protesta de hoy insufla fuerza a los profesores, que hoy han cumplido su tercer día de huelga indefinida.