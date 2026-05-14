Alfons Padilla

Así fue el alunizaje y robo en un estanco de Dénia: los ladrones estrellaron el coche cinco veces contra el local

Todos discurre a tiempo real en esta secuencia tomada por una de las cámaras de seguridad. Los ladrones estrellaron el coche hasta 5 veces contra el estanco. Luego lanzaron desde dentro cajetillas de tabaco y las sacaron también en grandes cajas. Se ve como uno de los cacos escapa a la carrera. Y llega la Policía Nacional y arresta a uno de los implicados. La banda de alucineros causó un gran estropicio. Las reparaciones han subido a 50.000 euros.