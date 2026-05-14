Alfons Padilla

Los docentes y las familias conquistan las plazas: atruena la de Xàbia

De las aulas, a las calles. De los colegios e institutos, a las plazas. Los docentes y las familias han tomado este mediodía la Plaça de l'Església de Xàbia. Se han concentrado ante el ayuntamiento. Los representantes de los cinco colegios públicos y de los dos institutos han leído el manifiesto. La alcaldesa, Rosa Cardona, del PP, no ha salido a hablar con ellos y trasladarles, al menos, si avanzan los trámites para construir el colegio provisional de barracones que debe atenuar la masificación en las aulas de infantil y primaria de Xàbia. La huelga indefinida y las protestas han desencadenado un movimiento social muy potente. Llega a la sociedad la idea de que esta lucha, que lo es por la educación pública, inclusiva, de calidad y en valenciano, atañe a todos.