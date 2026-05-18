Alfons Padilla

Los docentes y las familias logran el apoyo de los alcaldes de la Marina: así ha sido la protesta en Xàbia

Los docentes y las familias de la Marina Alta han comenzado la semana, la segunda de huelga indefinida, con fuerza. Hoy es un día crucial. Y las comunidades educativas están logrando el apoyo explícito de los alcaldes de la comarca. Esta mañana, a las 9 horas, se han reunido con la alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, y con la concejala de Educación, Mavi Pérez. "Se han comprometido a apoyar nuestras reivindicaciones y defenderlas ante Pérez Llorca", han manifestado los docentes tras la reunión.