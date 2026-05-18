Alfons Padilla

Y las "estisoradores" de Benissa se han arrancado a cantar (vídeo)

Y se han arrancado a cantar. El público que ha acudido a la presentación del videoclip de Joana Dark y Abril ha pedido a estas mujeres, a las "estisoradores" de Benissa, que cantaran aquellas canciones. Y ellas, animadas por Belén Ivars, han recordado las letras y han coreado estribillos maravillosos (el "Xino, xino, guai, guai" suena modernísimo). El videoclip es pura agitación folk. Lo han dirigido Manu Torres y Roque Juan Méndez. Estas canciones tradicionales son tan auténticas que siempre suenan de fábula. Joana Dark y Abril las llevan a otro terreno (pop y electrónica), pero el escenario sigue siendo el mismo: el riurau y el pueblo.