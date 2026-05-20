Alfons Padilla

Y no había forma de romper la botella: así ha sido el "rebautizo" del Chorroll, el histórico pesquero de Xàbia de 1917

Eso de lanzar la botella de cava no ha funcionado. Ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera... Nada. Al final, Jose Serrat Cholbi, "Tomaca", ha cogido la botella y la ha estampado contra la roda (proa) del histórico Chorroll. Y sí. Hecho. El pesquero ya está "rebautizado". Luce como nuevo. Y es de 1917. Perteneció a Antonio Serrat, "el Roig de la Pipa". Se ha restaurado a fondo. Hoy, en la simbólica botadura (el barco adorna desde 2004 la rotonda de entrada al núcleo de Duanes de la Mar de Xàbia), han estado las cuatro generaciones (de Faustina, la viuda de Antonio, a Carla, de pocos meses) de esta familia de marineros.