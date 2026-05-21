Alfons Padilla

La defensa de la educación pública abraza la bahía de Xàbia

Docentes y familias han "abrazado" simbólicamente esta tarde la bahía de Xàbia. La marcha ha comenzado en el núcleo del Puerto. Más de mil personas han participado. Luego han "forjado" una cadena humana. Los profesores y las familias no pierden ni un ápice de fuerza. La reivindicación de esta tarde ha sido alegre. La escuela pública en valenciano es alegre. El mensaje, nítido. La conselleria de Educación no puede hacer oídos sordos. Los participantes luego han cenado "vora mar" en el Primer Muntanyar. Es una costumbre xabiera.