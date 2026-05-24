Alfons Padilla

Otra masiva protesta en Dénia: las familias dan la cara por los docentes y proclaman "la estima a la escuela pública"

"Somos vuestros alumnos y os damos las gracias". Los escolares también han tomado la palabra. Las familias han proclamado su "estima a la escuela pública". Han salido esta tarde a la calle en Dénia para apoyar a los docentes y sumarse a sus reivindicaciones. "Estamos con vosotros", ha subrayado una de las representantes de las asociaciones de madres y padres de alumnos de Dénia. La Marina Alta han vivido otra protesta masiva. Los docentes valencianos inician mañana la tercera semana de huelga indefinida.