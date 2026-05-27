Alfons Padilla

Brindis y filosofía y poética del vino en "Terra de Moscatell", en els Magazinos de Dénia

Brindis al sol... y a la luna y a la tierra y al mar y a la viña. Brindis a la Marina Alta. Els Magazinos, el mercado gastronómico y cultural de Dénia, hace posible este canto a la amistad, el brindis por todo lo bueno. "Terra de Moscatel", feria que coordina Mara Bañó, de la bodega les Freses, es felicidad. El almuerzo preparado por A la Fresca (Diana Cervera) también incitaba al brindis. Delicioso. Brindis también por la filosofía y la poética del vino.