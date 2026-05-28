Xàbia saca el aula al paseo: protesta educativa en la playa del Arenal y entre turistas
Las aulas masificadas. Y si no se sabe, pues se sacan a la calle. En Xàbia, les Assemblees Docents han montado la clase en el paseo de la playa del Arenal. 27 pupitres. Es la ratio disparada de Primaria. Los turistas pasaban y se sorprendían. Hoy la protesta ha llegado al "rovellet" turístico. Los docentes, en esta tercera semana de huelga indefinida, mantienen el mismo ánimo que el primer día. A imaginación, nadie les gana.
Últimos vídeos
WORLD CLIMBING SERIES COMUNIDAD DE MADRID