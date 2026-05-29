Alfons Padilla

La gran migración de ballenas que maravilla en Dénia: 62 avistadas en un mes

Maravilla. Quienes tienen la suerte de avistar ballenas rorcuales, el segundo animal más grande del mundo tras la ballena azul, se frotan los ojos. Ha comenzado la gran migración. Y las ballenas se arriman a tierra en la costa del cabo de Sant Antoni. Dénia está en plena temporada de avistamientos. En un mes, se han avistado 62 rorcuales. Los vídeos son de colaboradores del Servei Ambiental Marí i de Pesca de Dénia. Impresiona su gran tamaño y ver cómo lanzan agua por el espiráculo.