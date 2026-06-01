Alfons Padilla

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Rescatan a un mastín de 80 kilos que estaba exhausto en una ruta de la Vall de Gallinera (vídeo)

El agotamiento afecta a todos. Un mastín de 80 kilos ha quedado exhausto esta mañana cuando iniciaba con su dueño una ruta en la Vall de Gallinera. El perro no podía mover apenas las patas. Ha intervenido el grupo de rescate del Consorcio de Bomberos de Alicante. Ha evacuado al mastín y a su dueño con el helicóptero. Los ha llevado hasta donde tenía su vehículo el excursionista, que ha llevado al mastín al veterinario.