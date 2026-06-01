Alfons Padilla

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"Vergonya": Gata expresa su repulsa por la agresión por la espalda a la docente

"Vergonya". Esa palabra con la que los compañeros de la profesora agredida por la espalda en València por un policía recriminaron a los agentes la violencia absurda y represora se repite en todas las protestas que se están celebrando en los municipios. Esta mañana, en Gata de Gorgos, en una concentración apoyada por el ayuntamiento, los docentes han desplegado una gran pancarta con la palabra "Vergonya". La cuarta semana de huelga indefinida comienza con los docentes y las familias indignados y todavía más convencidos de que hay que defender la educación pública y sus valores. Otra consigna que se repite: "L'educació ensenya que no es pega".