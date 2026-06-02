Alfons Padilla

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Pelea y brutal agresión con arma blanca en el Arenal de Xàbia

Un joven sufrió una brutal agresión con arma blanca en la madrugada del sábado al domingo en la playa del Arenal de Xàbia. Sobre las 5.20 horas, ocurrió una pelea. El agresor cogió un objeto punzante y lanzó cuatro puñaladas a la víctima. Le asestó al menos una en la zona pectoral (cerca del hombro). Le provocó una grave herida. La víctima aseguraba que no conocía de nada a su atacante. Pidió que llamaran a la Policía. Acudieron de inmediato la Policía Local, la Guardia Civil y los servicios sanitarios, que trasladaron de urgencia al herido al hospital.