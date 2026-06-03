Alfons Padilla

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Otra masiva manifestación en Dénia en defensa de la educación pública

Otra multitudinaria manifestación en defensa de la educación pública ha recorrido esta tarde las calles de Dénia. "Hoy alzamos la voz con tristeza, pero también con una dignidad inmensa", ha proclamado la madre del colegio Llebeig que ha leído el manifiesto. La protesta la han secundado docentes y familias de toda la Marina Alta. Han condenado las agresiones. "Ninguna porra, ningún empujón, ninguna amenaza podrán silenciar una lucha que nace de la estima profunda al alumnado y a la escuela pública".