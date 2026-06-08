Alfons Padilla

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El feliz descubrimiento del mar en Dénia: sueltan quince tortugas nacidas en esta playa hace un año

Nacieron en Dénia y son hijas de Diana. Quince tortugas han descubierto hoy el mar en la playa del Raset. Las ha soltado la Fundación Oceanogràfic. Nacieron aquí (en realidad, un poco más al norte, en les Albaranes). Han estado un año en el Arca del Mar. Ahora, ya pelín creciditas, han regresado al lugar donde rompieron el cascarón. Y lo han hecho para nadar libres en el Mediterráneo. Una de ellas, bautizada Marieta, lleva una marca satelital. Soltarlas ha sido todo un acontencimiento. Una multitud se ha arremolinado tras las vallas. Dénia tiene tortugas, pasan ballenas rorcuales, anidan los chorlitejos, cuenta con extensas praderas de posidonia oceánica... Biodiversidad a mares reivindicada hoy (y siempre) que es el Día Internacional de los Océanos.