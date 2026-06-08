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Atrapado en el filo del abismo en el Montgó
El Montgó tiene estas trampas. Pierdes la senda y, de repente, estás a un paso de abismo. Y no hay vuelta atrás. Le ha ocurrido a un senderistas de 60 años esta tarde. Ha quedado atrapado en una repisa d ela cara norte del Montgó, la de Dénia. Ha avisado de que estaba "enriscado", es decir, bloqueado sobre un precipicio de gran altura. Se ha activado el rescate. El grupo de rescate del Consorcio de Bomberos de Alicante ha evacuado en helicóptero al excursionista. No ha resultado herido. Eso sí, el susto de verse asomado al vacío no se lo quita nadie. Y esto de quedar atrapado en el filo del abismo ocurre con cierta frecuencia en el Montgó.
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