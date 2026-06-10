Alfons Padilla

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La familia del joven asesinado en Dénia hace 33 años no se rinde: "Justicia para Juan"

No se rinden. Quieren recuperar el cuerpo de Juan Navarro, el vecino de Dénia al que en 1993 asesinaron supuestamente su padre (falleció en 2009), su madre, una hermana y el marido de ésta. Su familia lo ha buscado durante 33 años hasta que antes de la pasada Navidad la hermana confesó que habían matado a Juan, que tenía 27 años, y lo habían enterrado en el corral de una casa de la calle Hospital. La familia, que es larguísima, exige justicia. Sus hermanos (son siete, sin contar a la que confesó el crimen), han mantenido durante todos estos años la esperanza de encontrarlo. Piden que el asesinato no quede impune (habría prescrito). Y están haciendo lo imposible para recuperar el cuerpo y darle sepultura. Noche y día, permanecen concentrados en el jardín de la Plaça del Consell, que está junto a la casa del crimen y donde se halla el cadáver (ya han encontrado huesos). Imploran a la dueña que les deje excavar y exhumar los restos mortales. Esta tarde han realizado una nueva protesta en la Plaça de l'Ajuntament. Se han puesto camisetas con una foto de Juan. "33 años de ausencia, no de olvido. Justicia para que descanse en paz y dignidad", se lee en las camisetas.