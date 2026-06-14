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La policía ataja rápidamente un conato de pelea en el pregón de les Fogueres de Xàbia (vídeo)

La policía ataja rápidamente un conato de pelea en el pregón de les Fogueres de Xàbia (vídeo)

Alfons Padilla

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La policía ataja rápidamente un conato de pelea en el pregón de les Fogueres de Xàbia (vídeo)

Alfons Padilla

Xàbia
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La Policía Local de Xàbia ha intervenido con celeridad para atajar un conato de pelea en el pregón de les Fogueres de Xàbia. En los últimos años, hay una costumbre absurda. Los prequintos (los festeros del próximo año) corean cánticos insultantes dirigidos a los quintos. La policía está sobreaviso. Urge concienciar y evitar estos incidentes que, al final, dejan un sabor agridulce en uno los actos más bellos, participativos y sentidos (los xabiencs cantan el pasodoble "Xàbia" con enorme emoción) de estas fiestas.

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