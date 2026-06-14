Alfons Padilla

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

¡Viva el comercio de Dénia y... viva la novia!: gran ambiente en el Tendetes Fest

El Tendetes Fest, la gran fiesta del comercio de Dénia, enamora a todos... también a la novia. Unas jóvenes que celebraban una despedida de soltera (un turismo que va a más en la ciudad) bailaron de lo lindo. Llevar la música en directo a la calle es todo un acierto. Era un gozo pasear por el "rovellet" de las tiendas y entrar en estos comercios de calle, proximidad y amabilidad.