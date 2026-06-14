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"Xàbia, que bonica eres": tiembla la plaza en el pregón de las fiestas

"Xàbia, que bonica eres": tiembla la plaza en el pregón de las fiestas

Alfons Padilla

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"Xàbia, que bonica eres": tiembla la plaza en el pregón de las fiestas

Alfons Padilla

Xàbia
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Tiembla la plaza. Vibra. Sofía Buigues, la reina de les Fogueres de Xàbia, ha leído el pregón desde el balcón del ayuntamiento. Se ha emocionado. La plaza, repleta de vecinos y vecinas. Todos han cantado a uno ese pasodoble universal titulado "Xàbia", del compositor Salvador Salvá. El "Xàbia, que bonica eres" es un grito colectivo, un sentimiento. Así se ha vivido el espectacular inicio de las fiestas.

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