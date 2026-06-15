Alfons Padilla

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Cae un símbolo de Xàbia: demuelen Ameca, el gran almacén de materiales de construcción

Una excavadora con una cabeza que recuerda la del tiranosaurio rex ha echado abajo la fachada de Ameca, el que fue gran almacén de materiales de construcción de Xàbia. Cae un símbolo. Ameca estaba junto al centro histórico. Ahora está dentro del pueblo. Una promotora construirá aquí 85 pisos. Esta nave, levantada hace 60 años, llevaba ya mucho tiempo cerrado y abandonado. El derribo es espectacular: rechinar de hierros y horrísono estruendo.