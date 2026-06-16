Alfons Padilla

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El rap, la reivindicación de les barxeres y una trobada escolar de Pedreguer y Gata que trenza futuro (vídeo)

¿Y para qué demonios quiere este hombre poner una mesa delante de él y de los músicos? Pues la mesa se ha convertido en un instrumento de percusión. Los alumnos han acompañado a Lluís Fornés "El Sifoner" que así, de buenas a primeras, ha improvisado un rap dedicado a "les barxeres", esas mujeres que trenzaron la palma (la hoja seca del "margalló") y fueron unas trabajadoras abnegadas y nunca reconocidas. Hoy, en la primera trobada escolar de la Marina Alta "Desafiar-se a fer llata", que ha reunido en Pedreguer a los colegios de Gata de Gorgos y Pedreguer, "la llata", el arte de trenzar, ha sonado con ritmo de futuro. Un rap, las palabras encadenadas (es más libre trenzar que encadenar) y rimadas, ha demostrado que esta tradición es modernísima. Lluís Fornés reclama la dignificación de "les barxeres" y hoy, en un encuentro de escuelas innovadoras e inclusivas, ha reivindicado también la lucha de los docentes y las familias por dignificar la escuela pública.