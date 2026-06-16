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Así ha sido el espectacular simulacro de rescate en la Falla del Moraig de Benitatxell (vídeo)

Así ha sido el espectacular simulacro de rescate en la Falla del Moraig de Benitatxell (vídeo)

Alfons Padilla

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Así ha sido el espectacular simulacro de rescate en la Falla del Moraig de Benitatxell (vídeo)

Alfons Padilla

El Poble Nou de Benitatxell
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Espectacular. Realizar un rescate en la Falla del Moraig, un deslizamiento del periodo del Mioceno con una pare vertical (y desplomada, es decir, en plano inclinado) de 60 metros de altura, es complicado. El simulacro ha consistido en un doble rescate. El más difícil todavía. En las imágenes, el Grupo Especial de Rescate del Consorcio de Bomberos de Alicante. La coordinación ha sido perfecta. Todos los profesionales han estado sincronizados.

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