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El rescate en helicóptero del anciano que había desaparecido en la Vall de Gallinera
El aviso se produjo a las 12 horas y se activó, de inmediato, la intensa búsqueda. A las 21.06, los bomberos dieron por terminado el rescate. Encontraron al anciano, que tiene Alzhéimer y Parkinson y que había desaparecido, inmóvil entre los matorrales. El grupo de rescate lo evacuó en helicóptero. Este es el momento en el que se iza al anciano y a su rescatador.