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El llenazo de La Fúmiga en Xàbia: apoteósico concierto

El llenazo de La Fúmiga en Xàbia: apoteósico concierto

Alfons Padilla

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El llenazo de La Fúmiga en Xàbia: apoteósico concierto

Alfons Padilla

Xàbia
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El "Buit" (nombre popular con el que se conoce a esta plaza de Xàbia), repleto a más no poder. La Fúmiga dejó un concierto apoteósico. La puesta en escena, formidable. La Marina no podía faltar en esta gira de despedida del grupo de Alzira. Hay conexión. La plaza vibró a tope. Llegó público de toda la comarca y de más allá. Se lo pasaron en grande. La Fúmiga es tan potente que le cambia el nombre a una plaza de Xàbia. El "Buit", a reventar, llenísimo. Toda la plaza se contagió de rebeldía. Y de alegría.

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