Alfons Padilla

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"Raïm" y "bacores" para Sant Joan: así es la singularísima ofrenda de Xàbia (vídeo)

Las brevas, en sazón. A la uva de moscatel, le falta un verano (es más fruta de equinoccio de otoño). Pero "les bacores" y el "raïm" son la ofrenda a Sant Joan en este singularísimo pasacalle de les Fogueres de Xàbia. Las festeras y reinas (en el vídeo la reina infantil, Paula Azorín, y la presidenta juvenil, Alba Berenguer) entregan la ofrenda a Sant Joan. En las calles de la Teuleria y dels Cucs, se encaraman en una escalera y abren la "capelleta" del santo. Le dejan el racimo y las brevas. Esta ofrenda recuerda las celebraciones paganas (romanas) del solsticio de veranos. Xàbia vivirá hoy su "nit màgica", la de "els focs de Sant Joan". Es un aquelarre. Todos, coronados con vidriella, saltarán las hogueras.