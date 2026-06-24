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Una multitud salta las hogueras: así se ha vivido la "nit dels focs de Sant Joan" en Xàbia (vídeo)

Una multitud salta las hogueras: así se ha vivido la "nit dels focs de Sant Joan" en Xàbia (vídeo)

Alfons Padilla

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Una multitud salta las hogueras: así se ha vivido la "nit dels focs de Sant Joan" en Xàbia (vídeo)

Alfons Padilla

Xàbia
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Una multitud ha saltado esta pasada noche las hogueras que se han prendido en las rondas y la Placeta del Convent de Xâbia. La tradicional "nit dels focs de Sant Joan" es fiesta grande. Atrae a miles de personas. Los primeros en saltar han sido los quintos de "A trompicons". Es uno de los actos festivos más masivo de la Marina Alta. Todos cumplen el ritual: portan la corona de "vidriella", llevan un puñado de "faves seques" y en la última hoguera, la de trastos viejos, arrojan la corona y piden un deseo. Una noche mágica. Los muy trasnochadores han acabado bajando a la playa y dándose un chapuzón.

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