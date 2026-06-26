Alfons Padilla

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Tambores de tolerancia y orgullo en el CalpPride

¿Tambores de guerra? No, tambores de tolerancia y orgullo en Calp. Y han sonado con fuerza. Incansable y poderosa la batucada Sons de la Marina. El joven actor Lluís Tur ha estado magnífico. "No nos podemos permitir dar ni un paso atrás en derechos", ha proclamado, tras advertir de las políticas reaccionarias y recordar que "seguimos siendo ilegales en 65 países". Ha animado a conocer sin prejuicios la cultura y a la comunidad queer. La marcha del Orgullo LGTBIQ+ ha recorrido la calle Gabriel Miró hasta la plaza de Colón. La batucada, la fiesta, el colorido y la tolerancia han retumbado en el corazón de Calp. Tambores de orgullo. El CalpPride llevaba este año un lema precioso: "Ser, estimar, viure".