Alfons Padilla

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El vuelo glorioso de las campanas en Dénia: la iglesia de l'Assumpció recupera el tañido y el latido

Recuperar el tañido es como repurar el latido. Las campanas dan el pulso de la ciudad. Las cinco campanas de la iglesia de l'Assumpció de Dénia, bronces de 1942 ahora restaurados (se bajaron del campanario en abril al estar muy deteriorados), ya están listas para repicar y voltear. Ayer se subieron con una gran grúa al campanario. Las campanas resplandecen. Han recuperado el color dorado del bronce. Y han recuperado también su honda vibración. La más grande, la Maria de la Victòria, de 1.425 kilos, es la que hace temblar el cielo de Dénia. Las campanas voltearán a los cuatro vientos en la inminente Festa Major y de la Santíssima Sang de Dénia.