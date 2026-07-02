Alfons Padilla

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¡Qué sofoco! Desnudo y a la carrera por las calles de Dénia

No hay verano sin una escena de nudismo callejero. Hace un año a los vecinos les sorprendió que un hombre corriera desnudo por el Segon Muntanyar de Xàbia y que un residente de Calp paseara en cueros tan tranquilo. Aprieta el calor y sobra la ropa. La fiebre del nudismo urbano ha llegado ahora a Dénia. Hay mil ojos (mil teléfonos móviles). Y nada escapa a la mirada indiscreta. Los vecinos se quedaron perplejos al ver de buena mañana a un joven correr ligero por el centro de la ciudad. La Policía Local lo localizó y le dio una manta para que se tapara. Todo quedó en una anécdota más de ese nudismo callejero estival que cada vez es más frecuente. Los móviles y las redes sociales desnudan a quienes, por las circunstancias que sea (una apuesta con los amigos, una travesura, nudismo genuino ¿quién sabe?), se lanzan a la calle sin nada que esconder.