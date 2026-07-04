Alfons Padilla

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Embestidas, revolcones y una cogida grave en los "bous a la mar" de Dénia (vídeo)

Esta tarde han comenzado los "bous a la mar" de Dénia. La primera sesión suele ser accidentada. La plaza está a reventar. Los servicios sanitarios han curado heridas y magulladuras. Nada grave. Pero un joven de unos 27 ó 28 años sí ha salido peor parado. Ha recibido una grave cornada en la región anal. Lo han trasladado al hospital.