Alfons Padilla

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Así fue la inauguración de "Art al Vent": belleza y originalidad ondean en las calles de Gata de Gorgos

Ondean las telas y las fachadas de las casas de Gata de Gorgos parece que están vivas, que se agitan con el viento. "Art al Vent" es una gran exposición al aire libre, la más importante del Estado de arte textil en la calle. Cada vez hay más obras colectivas. Ha cambiado el itinerario (la habitual calle La Bassa está en obras), pero la muestra transmite lo mismo. Es un vendaval de creatividad y originalidad. Una anécdota: los músicos y la comitiva coincidieron con los hinchas de la selección argentina. "Art al Vent" es "Mundial", pero en el sentido de que estas telas que ondean en los balcones (este año 83 obras) proceden de 17 países. Están representados todos los continentes.