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Tiembla la Glorieta de Dénia: el chupinazo desata la Festa Major

Tiembla la Glorieta de Dénia: el chupinazo desata la Festa Major

Alfons Padilla

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Tiembla la Glorieta de Dénia: el chupinazo desata la Festa Major

Alfons Padilla

Dénia
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La Glorieta y els Quatre Cantons, en el corazón de Dénia, han temblado de pura fiesta. Cuenta atrás y chupinazo con pelín de suspense: la mecha no se encendía. Pero ha sido estallar el cohete en el cielo y desatarse la Festa Major. Los quintos (marea de camisetas rosas), en primera fila, se lo han pasado en grande. La fiesta ya está en la calle.

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