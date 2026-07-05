Alfons Padilla

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Recorren Dénia al grito de "bous a la mar, maltracte animal"

Convocados por Dénia Animal Save, decenas de manifestantes han recorrido esta calle la ciudad al grito de "bous a la mar, maltracte animal". Piden la abolición de estos festejos que comenzaron ayer. Han recordado que el rapero alicantino Arkano entregó esta semana en el ayuntamiento casi 70.000 firmas que exigen que se supriman estos espectáculos. Los manifestantes han insistido en que el nuevo alcalde, Rafa Carrió, de Compromís, debe plantearse suprimir unos festejos que le salen muy caros al ayuntamiento, que ocasionan sufrimiento a los animales y que todos los años dejan heridos por cornadas.