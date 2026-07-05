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Así ha sido la pedida de mano en el concierto de Nebulossa: "Dénia ha colaborado a que sea el hombre más feliz del mundo"

Así ha sido la pedida de mano en el concierto de Nebulossa: "Dénia ha colaborado a que sea el hombre más feliz del mundo"

Alfons Padilla

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Así ha sido la pedida de mano en el concierto de Nebulossa: "Dénia ha colaborado a que sea el hombre más feliz del mundo"

Alfons Padilla

Dénia
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La Marineta, el nuevo festival de Dénia, ya tiene de todo. Su primera edición ha dejado también una emocionante pedida de mano. Un joven se subió al escenario durante el concierto de Nebulossa (agradecidísimo a Mery y Mark por dejarle dar visibilidad a su amor) y le pidió matrimonio a su compañero. "Dénia ha colaborado a que sea el hombre más feliz del mundo". Dénia lo tiene todo: también el amor y la felicidad.

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