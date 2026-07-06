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Primer fin de semana de furor náutico en Xàbia (vídeo)

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Alfons Padilla

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Primer fin de semana de furor náutico en Xàbia (vídeo)

Alfons Padilla

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Xàbia
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Vuelve el furor náutico a Xàbia. Las embarcaciones buscan el abrigo del Cap Prim. Este tramo litoral de la Cala Blanca, la cala del Francés y la cala Sardinera es el de más presión náutica de la Comunitat Valenciana. Esta ensenada se convierte en una gran y bulliciosa bañera repleta de barquitos. El ayuntamiento coloca boyas ecológicas de fondeo para evitar que tanta barca eche el ancla y dañe la posidonia oceánica.

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